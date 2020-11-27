Минюст США одобрил другие виды казни заключённых, кроме инъекции

https://static.news.ru/photo/65a1ef72-3141-11eb-a5ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Американское Министерство юстиции внесло поправки в нормативы проведения казни заключённых на федеральном уровне в США, разрешив применять разные виды сметной казни, кроме инъекции.

Изменения позволят проводить казни с использованием «любого способа, предусмотренного законодательством штата, в котором был вынесен приговор», пишет Associated Press.

Смертная казнь как высшая мера наказания разрешена в 28 штатах. При этом законодательно в разных штатах разрешены разные меры приведения приговора в исполнение, хотя в XXI веке большинство казней было проведено с применением смертельной инъекции как наиболее гуманного метода.

Источник AP в Минюсте США заявил, что федеральные власти никогда не пойдут на применение особых форм смертной казни, если они не санкционированы штатом, в котором обвиняемому был вынесен смертный приговор.

В отдельных штатах допускается расстрел, казнь на электрическом стуле, через повешение или в газовой камере.

Агентство отмечает, что нововведения Минюста могут быть попыткой действующего президент США Дональда Трампа и его администрации усложнить работу новому американскому президенту. Побеждающий на президентских выборах кандидат от демократов неоднократно выступал против смертной казни в США.

В конце 2020 года — начале 2021 года до инаугурации следующего американского президента в США запланированы пять казней заключённых, по меньшей мере две из которых будут осуществлены с помощью смертельной инъекции.

Ранее NEWS.ru писал, что в КНДР был казнён работник таможни, который в обход коронавирусных ограничений ввозил товары из-за границы.