В Северной Корее казнили нарушившего ограничения по COVID-19 таможенника

https://static.news.ru/photo/dc9cfd34-30a5-11eb-a0d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephan Schulz/Global Look Press

В КНДР в ноябре прошла казнь работника таможни, который в обход коронавирусных ограничений ввозил товары из-за границы.

Об этом стало известно секретарям парламентского комитета по делам разведки Южной Кореи депутату правящей Объединенной демократической партии Ким Бён Ги и депутату партии «Гражданская сила» Ха Гён Тхэ из доклада спецслужб. Они поделились полученной информацией с журналистами издания NewDaily.

По информации разведки, 8 ноября ключевой кадровый работник таможни в пограничном с Китаем городе Синыйджу был приговорён к расстрелу. Южнокорейские разведчики считают, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын показывает «чрезмерный гнев». Они назвали решения политика нерациональными.

Спецслужбы Южной Кореи утверждают, что власти КНДР вводят локдаун в любом регионе, где обнаруживается ввоз иностранных товаров. Так, 1 ноября перестал работать порт Хесан, 5 ноября ограничения были введены в городе Раджин, 6 ноября прекратил принимать и отправлять грузы порт Нампхо, а 20 ноября дорога на въезде в Пхеньян была заблокирована. Эти действия негативно влияют на экономическую ситуацию в стране. Также власти прекратили добычу соли и рыболовство из-за опасения загрязнения морской воды коронавирусной инфекцией.

Как писал NEWS.ru, южнокорейский депутат Ли Ын Чжэ заявил, что власти КНДР в марте поместили на карантин семь тысяч человек из-за вспышки коронавируса.