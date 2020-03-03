https://static.news.ru/photo/90411b1a-5d50-11ea-8d49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tang Yang/Xinhua/Global Look Press

Южнокорейский депутат Ли Ын Чжэ сообщил, что около семи тысяч человек находятся на карантине в Северной Корее из-за коронавируса, вспышка которого произошла в Китае.

Северная Корея пока не сообщала о вспышке новой коронавирусной инфекции в стране, однако в Сеуле имеются данные о семи тысячах граждан, помещённых на карантин в провинциях Канвондо и Пхёнан, — рассказал депутат.

По его словам, власти следят за этой ситуацией. Они приостановили с начала февраля международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и РФ. Кроме того, въезд и выезд туристов полностью запрещён, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор рекомендует гражданам, вернувшимся из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, сообщать на горячую линию сведения о дате и месте пребывания за рубежом. Также ведомство советует при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью с предоставлением информации о своём пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции «для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому)».

По данным на 3 марта, эпидемия коронавируса затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.