Миннеаполис снова в огне: убийство чернокожего спровоцировало погромы

Американский город Миннеаполис снова стал эпицентром беспорядков. Поводом к массовым протестам послужило убийство афроамериканца Данте Райта полицейскими. Ситуацию усугубляет то, что в городе проходит суд на бывшим стражем порядка Дереком Шовиным, почти год назад задушившим чернокожего Джорджа Флойда. Происходящее показывает, что новый состав Белого дома и попытки реформировать полицию мало что изменили в положении чернокожих в США.

Беспорядки вспыхнули в пригороде Миннеаполиса Бруклин Сентер в ночь на понедельник, 12 апреля, и продолжились следующей ночью, несмотря на введённый властями комендантский час. Несколько сотен демонстрантов окружили полицейский участок пригорода и пошли на штурм бетонных укреплений, скандируя имя убитого афроамериканца и запуская фейерверки в стражей порядка. Полиция отвечала слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Беспорядки сопровождались вандализмом и грабежом магазинов — по данным Reuters, пострадали порядка 20 торговых точек.

Данте Райт, 20-летний афроамериканец, был застрелен днём 11 апреля. Полиция остановила его машину за нарушение правил дорожного движения. После проверки документов выяснилось, что Райт находится в розыске, поэтому правоохранители решили задержать его. Мужчина в свою очередь попытался скрыться, запрыгнув обратно в автомобиль.

Как дальше развивались события, стало ясно из записи нательной видеокамеры женщины-полицейского Ким Поттер, которая была обнародована 12 апреля. Сотрудница правоохранительных органов начала угрожать Райту применением электрошокера, несколько раз прокричав «тазер», но потом, видимо, запуталась в собственном боекомплекте и применила пистолет.

О, чёрт! Я застрелила его, — слышно на видеозаписи с её нательной камеры.

Позднее стало известно, что Поттер отработала в полиции 26 лет. Это вызвало ещё больше вопросов относительно того, как она могла перепутать шокер с боевым пистолетом.

The "officer" who murdered #DaunteWright is Kimberly Potter, who has been with the Brooklyn Center Police Department for 26 years.



Do you believe after 26 years in law enforcement, this woman didn't know the difference between a taser and a gun? #WhenKarensKill pic.twitter.com/M4Ceqhqsla — Tariq Nasheed (@tariqnasheed) April 13, 2021

Мать застреленного молодого человека Кэйти Райт поделилась с репортёрами, что её сын позвонил ей, когда его остановили полицейские, и спросил о страховке на машину. После этого она услышала звуки борьбы и связь оборвалась. Чуть позже ей позвонила девушка Данте, которая была с ним в машине, и сообщила о смерти молодого человека.

Власти города заявляют, что речь идёт о трагической случайности, но заверяют, что Ким Поттер уволят из полиции, а случай Данте Райта «не будет заметён под ковёр».

Майк Эллиотт Mayor Mike Elliott/twitter.com

Хочу сказать, что наши сердца сейчас наполнены болью, — заявил мэр Бруклин Сентер Майк Эллиотт репортёрам. — И мы понимаем, что сложно представить более неподходящее время для этого. Мы выясним всё до конца. Мы сделаем всё возможное, чтобы убедиться, что справедливость восторжествует в деле Данте Райта.

На инцидент отреагировали и в Белом доме. Вице-президент Камала Харрис заявила, что семья афроамериканца заслуживает справедливого суда и ответа на вопрос, почему их сын был убит. В то же время другие политики, например, сенатор-демократ Кори Букер, также отреагировали на убийство, вновь подняв вопрос о чрезмерном применении силы против чернокожих.

#DaunteWright

Just 20 years old.

A father.

Unarmed, killed by police, and left on the street.

There must be accountability.

There must be justice. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/WyMTpCV3CG — Sen. Cory Booker (@SenBooker) April 12, 2021

Президент США Джо Байден, в свою очередь, осторожно призвал прекратить беспорядки.

Мы знаем, как велики сейчас гнев, боль и травма в чернокожем сообществе, — отметил Байден. — Но это не оправдывает насилие и мародёрство.

Гнев протестующих подпитывает проходящий в Миннеаполисе суд над экс-полицейским Дереком Шовиным, задушившим афроамериканца Джорджа Флойда в мае прошлого года. Шовин не признаёт вину, а его защита настаивает на том, что причиной смерти Флойда стала болезнь сердца и злоупотребление наркотиками, а не применение силы со стороны полицейского. Обвинение же считает, что Шовин совершил убийство второй степени тяжести, за которое может грозить до 40 лет тюрьмы.

Смерть Джорджа Флойда спровоцировала волну демонстраций против полицейского насилия в прошлом году с требованием реформировать правоохранительные органы. Реформы действительно прошли во многих штатах, но были довольно ограниченны. Так, полиция Миннесоты, штата, где погиб Флойд, изменила программу тренировки стражей порядка, сделав её более «гуманной». Кроме того, полицейским запретили применять удушающие приёмы, если их собственной жизни ничего не угрожает.

Всеобъемлющую реформу полиции в июне 2020 года попытались провести демократы в палате представителей, но законопроект повис в воздухе. В феврале 2021-го он был одобрен нижней палатой конгресса, после чего отправился в сенат. Но в верхней палате законодательного органа перевес демократов минимален, поэтому не исключено, что реформа так и не будет проведена.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что полицейская реформа пробуксовывает из-за того, что Белый дом занят более актуальными проблемами — борьбой с пандемией и оживлением экономики. Что же касается протестов, то насилие со стороны полицейских служит лишь поводом к их началу. Настоящими же причинами являются социальная напряжённость и политическая поляризация, которые только усилились за год.

В Америке сейчас растёт проблема социальной напряжённости, и не исключено, что эти беспорядки перекинутся на другие штаты. Ситуация может выйти из-под контроля. Но надо иметь в виду, что в прошлом году демократы, которые не находились у власти, исходили из того, что надо провоцировать беспорядки, чтобы обеспечить себе победу на президентских выборах. Сегодня это уже произошло, и демократы раскачивать лодку больше не хотят. Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Владимир Васильев добавляет, что исход суда над Дереком Шовиным в любом случае поспособствует дальнейшему расколу американской нации. Трамписты считают, что полицейский действовал в пределах самообороны, либералы же удовлетворятся только максимально жёстким приговором.