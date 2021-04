Миннеаполис снова в огне: убийство чернокожего спровоцировало погромы

Беспорядки вспыхнули в пригороде Миннеаполиса Бруклин Сентер в ночь на понедельник, 12 апреля, и продолжились следующей ночью, несмотря на введённый властями комендантский час. Несколько сотен демонстрантов окружили полицейский участок пригорода и пошли на штурм бетонных укреплений, скандируя имя убитого афроамериканца и запуская фейерверки в стражей порядка. Полиция отвечала слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Беспорядки сопровождались вандализмом и грабежом магазинов — по данным Reuters, пострадали порядка 20 торговых точек.

Данте Райт, 20-летний афроамериканец, был застрелен днём 11 апреля. Полиция остановила его машину за нарушение правил дорожного движения. После проверки документов выяснилось, что Райт находится в розыске, поэтому правоохранители решили задержать его. Мужчина в свою очередь попытался скрыться, запрыгнув обратно в автомобиль.

Как дальше развивались события, стало ясно из записи нательной видеокамеры женщины-полицейского Ким Поттер, которая была обнародована 12 апреля. Сотрудница правоохранительных органов начала угрожать Райту применением электрошокера, несколько раз прокричав «тазер», но потом, видимо, запуталась в собственном боекомплекте и применила пистолет.

Позднее стало известно, что Поттер отработала в полиции 26 лет. Это вызвало ещё больше вопросов относительно того, как она могла перепутать шокер с боевым пистолетом.