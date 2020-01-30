https://static.news.ru/photo/881d7720-437a-11ea-bca1-fa163e074e61_660.jpg Уилбур Росс Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Министр торговли США Уилбур Росс считает, что благодаря распространению эпидемии коронавируса в США может увеличиться количество рабочих мест.

По его словам, эпидемия поспособствует быстрому возвращению рабочих мест в Северную Америку и некоторых рабочих мест в США и Мексику.

У компаний появляется ещё один критерий, который они учитывают, когда анализируют свою цепочку поставок, — подчеркнул Росс.

Ранее NEWS.ru писал, что американские ученые создали карту распространения коронавируса. Она позволяет в реальном времени отслеживать как распространяется заболевание. Знаком креста на карте помечается число умерших людей, красные круги информируют о местах заражения.

В настоящий момент число заразившихся новым вирусом составляет 7711 человек, 170 человек скончались. 30 января китайские власти зарегистрировали 37 летальных исходов в провинции Хубэй и один — в Сычуани.

Китайские ученые пытаются разработать лекарство против эпидемии. В Уханьском институте вирусологии Академии наук Китая отобрали несколько видов препаратов, которые на клеточном уровнем могут сдерживать коронавирус. Препараты передали в общенациональные и региональные научно-исследовательские группы для изучения.