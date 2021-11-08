Минфин США внёс в санкционный список россиянина и украинца 

Минфин США внёс в санкционный список гражданина РФ Евгения Полянина и гражданина Украины Ярослава Васинского. Их обвиняют в киберпреступлениях. По данным властей, они причастны к похищению $200 млн, говорится на сайте американского министерства финансов.
Помимо самих Полянина и Васинского, под санкции также
Утверждается, что россиянин и украинец входят в сообщество, которе путем кибервымогательства получило около $200 млн. По данным CNN, речь может идти о хакерской группировке REvil. В США им инкриминируются вымогательство в киберсфере, мошенничество и отмывание денег.
Как сообщалось ранее, 22-летний украинец Ярослав Васинский находится под стражей в Польше в ожидании решения об экстрадиции в США. Полянин, которому 28 лет, остаётся на свободе.
Накануне Южная Корея экстрадировала в США обвиняемого в кибератаках российского гражданина Владимира Дунаева. В Штатах ему грозит тюремное заключение на срок до 60 лет.