Минфин США внес в санкционный список Алексея Кудрина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кудрин

Бывший глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин попал под американские санкции. Соответствующее решение приняли в Министерстве финансов США.

Согласно данным с официального сайта ведомства, кроме Кудрина в санкционный список внесли еще 17 человек. Кроме того, ограничения коснулись ряда компаний и организаций. Среди них Тинькофф Банк и банк «Солидарность», завод «Арсенал», Тульский патронный завод, сибирское отделение Институт ядерной физики и НИИ ВКС.

Ранее также стало известно, что британское правительство включило в санкционный список россиян, связанных с ЧВК «Вагнер». Ограничительные меры коснулись восьми человек. Среди них Александр Малолетко, Константин Пикалов, Александр Иванов, Виталий Перфилев, Дмитрий Сытый и Иван Маслов. Кроме того, санкции ввели в отношении топ-менеджеров компаний Maroe Gold и «М Инвест» Михаила Потепкина и Андрея Манделя.

Сама компания «М Инвест» также попала под санкции. В Лондоне утверждают, что она занимается добычей золота в Судане и связана с Евгением Пригожиным. Ограничения коснулись фирм Maroe Gold, Al-Solag Mining Company, Lobaye Invest Sarlu и Sewa Security.

В июне также вступил в силу 11-й пакет антироссийских санкций ЕС. В него в том числе были включены меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз представил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний.