https://static.news.ru/photo/7bb593c4-44eb-11ea-8e3e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выступает за усиление роли Соединённых Штатов Америки в республике, в том числе и в сфере экономики.

Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене, — цитирует чиновника «Интерфакс».

Он добавил, что перед Минском и Вашингтоном стоят общие вызовы и угрозы. Например — борьба с терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов продолжать работу по обеспечению суверенитета и независимости Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, ранее Помпео сообщил о готовности американской стороны продолжать работу по обеспечению суверенитета и независимости Белоруссии. По его словам, также Соединённые Штаты ценят усилия Минска в борьбе с терроризмом, и выразил надежду на развитие двухсторонних отношений в этой сфере. Представитель США также заявил, что Белый дом готов обеспечить Минск нефтью на 100%.