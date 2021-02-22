Microsoft заявил, что докажет причастность разведки РФ к кибератакам на США

https://static.news.ru/photo/5fd783f2-7621-11eb-9db2-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Корпорация Microsoft заявляет о наличии серьёзных доказательств того, что именно российская разведка причастна к кибератакам на госучреждения США. Речь идёт о событиях марта прошлого года, когда хакеры получили доступ к данным тысяч американцев, включая госслужащих и представителей коммерческих структур.

О наличии доказательств заявил глава корпорации Брэд Смит на слушаниях в специальном комитете по разведке США.

На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то ещё, — приводит слова главы Microsoft ТАСС.

С ним согласился эксперт по компьютерной безопасности Кевин Мандиа, заявивший, что инструменты, которые были использованы при взломе, более всего похожи «на то, что использует Россия». К тому же в операции были задействованы такие серьёзные ресурсы, что это, считает эксперт, под силу только госструктуре.

Обвинения в кибератаках со стороны России звучали и раньше. Кремль официально отверг эту версию, назвав все обвинения в свой адрес голословными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ответ США на якобы совершённые Россией кибератаки на американскую инфраструктуру может включать не только санкции. В конце 2020 года атакам хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds подверглись Пентагон, Минфин, Госдепартамент США, а также министерства внутренней безопасности, торговли, энергетики и Национальное агентство по ядерной безопасности.