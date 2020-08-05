Microsoft может заплатить за покупку TikTok $10–30 млрд

https://static.news.ru/photo/59943c32-d7d5-11ea-8bb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Американская корпорация Microsoft в течение трёх недель планирует завершить переговоры о покупке сервиса TikTok или его части. Отмечается, что сделка может оцениваться в $10–30 миллиардов.

Как сообщает телеканал CNBC, в случае успеха в переговорах компания успеет приобрести TikTok до 15 сентября — даты, озвученной ранее президентом США Дональдом Трампом как крайний срок для приобретения китайского приложения.

Если сделка не удастся, то на соцсеть TikTok будут установлены ограничительные меры вплоть до полной блокировки на территории Соединённых Штатов.

Microsoft уже уведомила власти, что в случае приобретения приложения она перенесёт системы, обеспечивающие работу соцсети, на территорию США в течение года.

Дональд Трамп сообщил о том, что компания из США может приобрести сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok до 15 сентября 2020 года. Сделку может совершить корпорация Microsoft или другая компания. В противном случае работа приложения на территории Штатов будет запрещена. После этого 4 августа пресс-секретарь президента США Кейли Макинани заявила, что решение в отношении приложения TikTok будет принято в ближайшие дни.

TikTok принадлежит китайской ByteDance. В прошлом году компания представила в Китае собственный смартфон Smartisan Nut Pro 3. Устройство вышло под брендом Smartisan, который компания купила в 2019 году. Гаджет получил 6,39-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев, основную квадрокамеру на 48, 13, 8 и 5 Мп, селфи-камеру на 20 Мп и батарею ёмкостью 4000 мАч.

Как ранее писал NEWS.ru, американская корпорация Facebook объявила о запуске сервиса Instagram Reels. Он должен конкурировать с TikTok.