Мэр Портленда брызнул из перцового баллончика в мужчину без маски

https://static.news.ru/photo/680fce2c-5fb9-11eb-b5c1-fa163e074e61_660.jpg Тед Уиллер Фото: Ted Wheeler/facebook.com

Мэр американского города Портленд (штат Орегон) Тед Уиллер применил перцовый баллончик против мужчины, с которым поспорил из-за отсутствия маски. Расследованием происшествия занялась местная полиция.

Инцидент произошёл вечером 24 января, когда чиновник вместе с бывшим мэром города Сэмом Адамсом ужинали в пабе. По словам Уиллера, к ним подошёл незнакомый мужчина и начал обвинять в том, что они находятся в заведении без масок. Градоначальник попытался оправдаться тем, что на посетителей, занимающих места под навесом, данное правило не распространяется, но успеха это не возымело.

Неизвестный продолжал предъявлять претензии мэру и последовал за ним к автомобилю. При этом он сам был без маски и держался на расстоянии всего около метра от Уиллера. Опасаясь заражения коронавирусом, мэр попросил незнакомца отстать от него, а когда тот не послушался, брызнул ему в лицо из баллончика. После чиновник дал мужчине бутылку с водой, чтобы он мог промыть глаза.

В мэрии Портленда заявили, что Уиллер сотрудничает с полицией в рамках разбирательства. По его словам, пристававшего к нему мужчину он ранее никогда не видел, сообщает издание Oregonian.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. На территории страны с начала пандемии зафиксировано 25,2 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали 421,1 тысячи жителей США.

Как ранее писал NEWS.ru, президент страны Джо Байден ещё до своего официального вступления в должность обещал ввести на всей территории США обязательный масочный режим.