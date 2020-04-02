Мэр Нью-Йорка дал советы для жителей, чем заменить медицинскую маску

https://static.news.ru/photo/e2cdc016-753a-11ea-b619-fa163e074e61_660.jpg Билл де Блазио Фото: Adelola Tinubu/U.S. Nav/GlobalLookPress

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рекомендовал жителям города прикрывать лицо во время выхода из дома. Он также дал советы, чем можно заменить медицинскую маску.

Мы рекомендуем жителям Нью-Йорка прикрывать лицо, когда они выходят на улицу. Это может быть шарф, косынка, это может быть что-то, что вы сами изобретёте дома. Это не обязательно должна быть профессиональная медицинская маска, — привели слова мэра города в РИА Новости.

Он отметил, что лучше оставить маски тем, кто работает с заражёнными, а горожане могут использовать любую ткань для защиты окружающих. Билл де Блазио пояснил, что человек может быть заразен, но из-за лёгкого протекания симптомов, не догадываться об этом, поэтому мэр рекомендует прикрывать лицо.

Власти Нью-Йорка также рекомендовали не забывать мыть руки, соблюдать дистанцию и не касаться лица руками.

Ранее NEWS.ru писал о том, что медики дали советы по изготовлению медицинских масок в домашних условиях. Врачи отметили, что такие маски можно использовать повторно, достаточно их стирать обычным стиральным порошком.