https://static.news.ru/photo/2566a4ca-da08-11e9-b517-fa163e074e61_660.jpg Мелания Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

С момента переезда в Белый дом первая леди США Мелания Трамп следит за тем, чтобы интерьеры помещения сохраняли свой первоначальный вид.

20 октября американский лидер и его супруга примут премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и премьер-министра Индии Нарендру Моди, которые смогут оценить сделанный ремонт.

В частности, по просьбе жены Дональда Трампа в Красной комнате Белого дома поменяли обойную ткань, цвет которой от солнца изменился на розовый, а в Зелёную комнату повесили портрет второй жены Теодора Рузвельта Эдит.

First lady Melania Trump gives the White House a makeover https://t.co/e5FiM42DHL — TIME (@TIME) September 17, 2019

Эти комнаты всегда должны выглядеть наилучшим образом, обои были очень выцветшие, и их действительно нужно было поменять, — пояснил президент исторической ассоциации Белого дома Стюарт Маклорин.

Ранее News.ru писал, что Дональд Трамп избавился от мебели, которую первая леди завезла в Белый дом. По некоторым данным, глава Соединённых Штатов не оценил новый дизайн помещений.