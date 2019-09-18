https://static.news.ru/photo/2566a4ca-da08-11e9-b517-fa163e074e61_660.jpgМелания Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com
С момента переезда в Белый дом первая леди США Мелания Трамп следит за тем, чтобы интерьеры помещения сохраняли свой первоначальный вид.
20 октября американский лидер и его супруга примут премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и премьер-министра Индии Нарендру Моди, которые смогут оценить сделанный ремонт.
В частности, по просьбе жены Дональда Трампа в Красной комнате Белого дома поменяли обойную ткань, цвет которой от солнца изменился на розовый, а в Зелёную комнату повесили портрет второй жены Теодора Рузвельта Эдит.