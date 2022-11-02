Маск назвал стоимость верификации в Twitter Маск: плата за верификацию аккаунтов в Twitter будет составлять $8

Фото: Rafael Henrique/Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, заявил, что верификация в социальной сети будет стоить $8. Цена будет именно такой, несмотря на возражения ряда пользователей, сообщил он в Twitter.

Всем тем, кто жалуется: пожалуйста, продолжайте жаловаться, но стоимость [подписки] будет $8, — написал Маск.

1 ноября он предложил ввести плату в $8 в месяц за подтверждение подлинности учетной записи в соцсети. Среди прочего это, по его мнению, «уничтожит ботов» и вдвое сократит количество рекламы на платформе.

Бизнесмен также считает, что цена должна корректироваться в зависимости от платежеспособности населения в той или иной стране. До прихода Маска в Twitter верификация аккаунтов проводилась бесплатно.

После приобретения компании Илон Маск распустил совет директоров Twitter. Вскоре после этого он написал, что решение о роспуске совета директоров «носит временный характер», в подробности вдаваться не стал.

28 октября телеканал CNBC сообщил, что Илон Маск принял руководство компанией Twitter. Прежнее руководство покинуло штаб-квартиру. 26 октября Илон Маск обновил описание своего профиля в социальной сети. Предприниматель указал в разделе биографии, что является «главным по твитам».