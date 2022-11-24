Маск «амнистирует» заблокированные в Twitter аккаунты Маск заявил, что «амнистирует» заблокированные в Twitter аккаунты на следующей неделе

Фото: imago-images.de/Global Lool Press

Илон Маск

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск объявил, что заблокированные аккаунты в социальной сети будут восстановлены. Свое решение в соцсети он объяснил результатами проведенного им опроса.

Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (глас народа — глас божий), — подчеркивается в его сообщении.

Владелец Twitter провел суточный опрос среди пользователей о том, стоит ли «предложить всеобщую амнистию заблокированным аккаунтам». Под его «амнистию» попали те, кто не нарушал закон и не участвовал «в запредельном спаме». За восстановление аккаунтов проголосовали 72,4% пользователей из числа более 3 миллионов участников опроса, были против 27,6%.

Маск не первый раз решает вопросы о разблокировке страниц в Twitter с помощью опроса. Прежде таким способом он положительно решил вопрос с аккаунтом экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее Илон Маск заявил, что соцсеть будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами. По его словам, это позволит исключить утечку данных и случаи шпионской деятельности в соцсети.