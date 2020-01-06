Бывший полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что ни союзники США, ни избиратели Дональда Трампа не поддержат американского лидера в случае полномасштабной войны с Ираном. Об этом
Дальнейшие шаги покажут, является ли наш президент тем президентом, за которого мы голосовали. Вопрос заключается в том, пойдет ли он по пути деэскалации обстановки и выведет американские войска из Ирака, как требуют иракские власти, или же отреагирует способом, который гарантирует широкомасштабную войну с непрогнозируемыми последствиями и исходом. Такая война безо всякого сомнения может уничтожить его президентство, — процитировал Дугласа Макгрегора ТАСС.
Экс-полковник добавил, что Европа, Япония и Южная Корея также не поддержат войны с Ираном.
Ранее NEWS.ru писал о том, что конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам могут стать началом полномасштабной войны. Он подчеркнул, что никто не хочет этой войны, её последствия могут быть ужасными.
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