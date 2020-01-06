Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Старший сенатор США Линдси Грэм заявил, что Иран своими «дрянными действиями» может лишить себя «нефтяного бизнеса». Он подчеркнул, что ракетные обстрелы КСИР — это «акт агрессии». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Fox News.

Старший сенатор США Линдси Грэм заявил, что Иран своими «дрянными действиями» может лишить себя «нефтяного бизнеса». Он подчеркнул, что ракетные обстрелы КСИР — это «акт агрессии». Об этом сообщил ТАСС...