https://static.news.ru/photo/a171a502-684b-11ea-8412-fa163e074e61_660.jpgФото: Henry Milleo/dpa/Global Look Press
Американская корпорация «Макдоналдс» сообщила о закрытии залов и игровых комнат в принадлежащих ей ресторанах на территории США. Работники сосредоточатся на обслуживании посетителей, приобретающих еду в «МакАвто», на вынос или заказывающих доставку.
Владельцев заведений быстрого питания, открытых по франшизе, призвали последовать примеру остальных ресторанов сети, отмечает WATE.
Наши решения основываются на рекомендациях местных и национальных органов здравоохранения, — сказано в заявлении корпорации.
Ранее офисным работникам «Макдоналдса» было рекомендовано перейти на дистанционное выполнение обязанностей или перестроить график так, чтобы не попадать в часы пик в общественном транспорте, писал NEWS.ru.