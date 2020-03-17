Фото: Henry Milleo/dpa/Global Look Press

Американская корпорация «Макдоналдс» сообщила о закрытии залов и игровых комнат в принадлежащих ей ресторанах на территории США. Работники сосредоточатся на обслуживании посетителей, приобретающих еду в «МакАвто», на вынос или заказывающих доставку.

Владельцев заведений быстрого питания, открытых по франшизе, призвали последовать примеру остальных ресторанов сети, отмечает WATE.

Наши решения основываются на рекомендациях местных и национальных органов здравоохранения, — сказано в заявлении корпорации.

Ранее офисным работникам «Макдоналдса» было рекомендовано перейти на дистанционное выполнение обязанностей или перестроить график так, чтобы не попадать в часы пик в общественном транспорте, писал NEWS.ru.

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