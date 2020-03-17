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В Техасе Апелляционный суд по уголовным делам отложил на 60 дней казнь мужчины, приговорённого в 2011 году к высшей мере наказания за убийство родных. Причиной переноса намеченной на 18 марта казни стала пандемия коронавируса.

44-летний Джон Уильям Хаммел в декабре 2009 года зарезал беременную жену Джой и до смерти забил битой тестя. Доказательства также указывали на то, что он расправился с пятилетней дочерью, после...