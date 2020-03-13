https://static.news.ru/photo/c19fe2a2-6536-11ea-98f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Макдоналдс» посоветовала своим работникам методы защиты от коронавируса. Офисным работникам предлагается перейти на дистанционное выполнение обязанностей или перестроить график так, чтобы не попадать в часы пик в общественном транспорте.

Кроме того, организация запретила все зарубежные командировки, передаёт ТАСС. На всех предприятиях корпорации в России усилили меры безопасности: поверхности в заведении стали дезинфицировать чаще, а на кухнях установили бактерицидные лампы.

Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек.

В Российской Федерации за последние сутки зарегистрированы семь новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве, два в Калининграде и один в Краснодарском крае. В общей сложности официально подтверждены данные о 38 заболевших.