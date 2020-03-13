Компания «Макдоналдс» посоветовала своим работникам методы защиты от коронавируса. Офисным работникам предлагается перейти на дистанционное выполнение обязанностей или перестроить график так, чтобы не попадать в часы пик в общественном транспорте.
Кроме того, организация запретила все зарубежные командировки,
Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек.
В Российской Федерации за последние сутки зарегистрированы семь новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве, два в Калининграде и один в Краснодарском крае. В общей сложности официально подтверждены данные о 38 заболевших.
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