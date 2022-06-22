«Лицемерие высшей степени»: политолог о реакции США на казнь пленных в ДНР Политолог Подлесный: реакция США на смертные приговоры пленным иностранцам в ДНР — верх лицемерия

Фото: dan-news.info

Осужденные — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим

Реакция США на смертные приговоры пленным иностранцам в ДНР — верх лицемерия, заявил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. В разговоре с «360» он напомнил, как госсекретарь США Хиллари Клинтон радовалась убийству многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи, и обвинил Штаты в поставках оружия на Украину.

Это лицемерие высшей степени, когда страна поставляет вооружение, боеприпасы в другое государство, зная точно, что эти вооружение и боеприпасы используются против мирных жителей. <...> Казнить они могут: электрический стул, инъекции, повешение, расстрел. Но никто не имеет права тронуть американца, совершившего любые преступления, — раскритиковал позицию США Подлесный.

Он добавил, что в США пытаются говорить о правах человека, но сами их уничтожили, установив вместо международного права право сильного.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее назвал смертные приговоры суда ДНР трём иностранцам фиктивными, так как они служили в ВСУ и являются «законными комбатантами». Он призвал уважать международное гуманитарное право и Россию, и «её сателлитов».

Легионеры были задержаны в середине апреля. Британцы оказались в составе 36-й бригады морпехов ВСУ, находившейся на заводе Ильича в Мариуполе — тысяча бойцов тогда сдалась в плен ВС России.