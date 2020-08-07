Ламу «для объятий» привели в США на акцию против расизма

https://static.news.ru/photo/b18c4f5c-d946-11ea-896a-fa163e074e61_660.jpg Фото: caesarthenodramallama/instagram.com

Мужчина привёл на акцию протеста против расизма в американском Портленде ламу. Цезарь — так зовут животное — сразу привлёк внимание всех участников акции. Люди начали обнимать Цезаря и фотографироваться с ним.

По словам владельца ламы Ларри МакКула, Цезарь знает больше, чем можно подумать.

Это стало ясно 9 июня, когда около 5000 человек встали на колени у моста недалеко от центра Портленда и почти девять минут молчали, чтобы почтить память Джорджа Флойда. Цезарь стоял неподвижно, вот так. Он понял момент, — передаёт слова мужчины Reuters.

Среди участников акции Цезарь сразу получил прозвище No Drama Llama («С ламой нет драмы»).

Движение Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Его сторонники встают на колено в знак признания вины перед афроамериканцами.

Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.

Как ранее писал NEWS.ru, правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад, посвящённый разгону в США маршей протеста с участием активистов движения Black Lives Matter.