Четверо экс-президентов США снялись в рекламе вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/cc4a15aa-824b-11eb-bde9-96000091f725_660.jpg Фото: Stephen Zenner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Квартет экс-президентов США призвал американцев вакцинироваться от COVID-19. К нации обратились по телевидению Джимми Картер (1977-1981), Билл Клинтон (1993-2001), Джордж Буш-младший (2001-2009), Барак Обама (2009-2017), а также их супруги. Политики приняли участие в съёмках социальной рекламы.

В одном материале длительностью около минуты бывшие руководители Штатов с жёнами получают препарат против недуга. В другом 30-секундном ролике Клинтон, Буш-младший и Обама говорят на фоне Арлингтонского национального кладбища в пригороде Вашингтона о важности прививок, передаёт NBC.

Чтобы избавиться от этой пандемии, важно, чтобы наши сограждане сделали прививку <...>Поэтому закатайте рукав и внесите свой вклад, — заявили некогда главнокомандующие.

Экс-президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп не принимали участие в акции. Они привились ещё в январе, когда Трамп руководил страной.

Минувший год стал рекордным по смертности в истории США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Согласно обнародованным данным, в 2020 году ушли из жизни более трёх миллионов американцев, при этом коронавирус стоит лишь на третьем месте среди наиболее частых причин смерти людей. Чаще граждане страны погибали от сердечных заболеваний и рака.

Что касается коронавирусной инфекции, CDC усмотрели определённую закономерность в расовой принадлежности людей. Так, темнокожие и неиспаноязычные граждане почти в два раза чаще заражались коронавирусом по сравнению с белыми людьми. Ещё выше риск заболеть у испаноязычных людей — в 2,3 раза больше, чем у белых. Наиболее подвержены инфекции оказались американские индейцы и коренные жители Аляски — они заболевали в 2,4 раза чаще.

Ранее NEWS.ru писал, что «российская дезинформация» о вакцинах от коронавируса получит отпор со стороны США. Такое обещание на слушаниях в конгрессе дал американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, «неправильная и неверная» информация о препаратах, которая публикуется в том числе и Россией, вызывает обеспокоенность.