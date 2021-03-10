Блинкен пообещал отпор США «российской дезинформации» о вакцинах

https://static.news.ru/photo/519eaf5c-81f4-11eb-9edb-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Ting Shen/Pool/CNP/Global Look Press

«Российская дезинформация» о вакцинах от коронавируса получит отпор со стороны США. Такое обещание на слушаниях в конгрессе дал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, «неправильная и неверная» информация о препаратах, которая публикуется в том числе и Россией, вызывает обеспокоенность, сообщает РИА Новости.

Это исключительно опасно <...> и в конечном счёте направлено против них самих [России], потому что они сами не будут полностью в безопасности, пока весь мир не будет привит, — заявил Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон активно финансирует усилия, которые направлены на борьбу с дезинформацией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал обвинения США в адрес России в распространении недостоверных сведений об американских вакцинах от COVID-19. По его словам, действия Вашингтона — «беззастенчивая и абсолютно не добросовестная конкуренция».