Косачев ответил на обвинения США в дезинформации о вакцинах

https://static.news.ru/photo/8a4937f6-80b3-11eb-a9e1-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал обвинения США в адрес России в распространении недостоверных сведений об американских вакцинах от COVID-19. По его словам, действия Вашингтона — «беззастенчивая и абсолютно не добросовестная конкуренция».

Накануне издание The Wall Street Journal опубликовало статью, согласно которой российские спецслужбы якобы курируют кампанию по дезинформации в отношении созданных на Западе вакцин для подрыва уверенности в их безопасности. После этого в Госдепартаменте США заявили, что четыре российских сайта, контролируемые спецслужбами, распространяют недостоверные сведения о вакцинах. При этом в ведомстве не уточнили, о каких сайтах идёт речь и не привели каких-либо доказательств.

Либо спецслужбы США используют прессу в качестве сливного бачка, либо подхватывают инсинуации журналистов вдогонку и уже под них подгоняют свои теории заговора, — цитирует сенатора ТАСС.

Он добавил, что в равной степени плохо и то, и другое. Кроме того, Косачев припомнил высказывание главы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, назвавшей русской рулеткой перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Европе. По словам сенатора, с учётом всего этого не должно возникать вопросов о том, кто в действительности ведёт войны вакцин и против кого.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США намерены бороться с распространением из России ложных данных об американских вакцинах всеми способами. По её словам, в Вашингтоне знают об усилиях Москвы, предпринимаемых с целью дискредитировать вакцины, отслеживают ситуацию и изучают пути противодействия.