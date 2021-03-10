В США назвали 2020 год рекордным по смертности в истории страны

https://static.news.ru/photo/5b961418-8240-11eb-ad9e-96000091f725_660.jpg Фото: Omar Martínez/dpa/Global Look Press

Минувший год стал рекордным по смертности в истории США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Уровень смертности в США увеличился на 15 процентов в прошлом году в результате пандемии COVID-19, что делает его самым смертоносным годом в истории страны, — говорится в публикации.

Согласно обнародованным данным, в 2020 году ушли из жизни более трёх миллионов американцев, при этом коронавирус стоит лишь на третьем месте среди наиболее частых причин смерти людей. Чаще граждане страны погибали от сердечных заболеваний и рака.

Что касается коронавирусной инфекции, CDC усмотрели определённую закономерность в расовой принадлежности людей. Так, темнокожие и неиспаноязычные граждане почти в два раза чаще заражались коронавирусом по сравнению с белыми людьми. Еще выше риск заболеть у испаноязычных людей — в 2,3 раза больше, чем у белых. Наиболее подвержены инфекции оказались американские индейцы и коренные жители Аляски — они заболевали в 2,4 раза чаще.

Кроме того, в США средняя продолжительность жизни заметно снизилась. Если в 2019 году она составляла 78,8 лет, то в 2020 году — 77,8.

По последним данным, приведённым университетом Джона Хопкинса, число заразившихся коронавирусом за время пандемии американцев превысило 29 млн человек. При этом жертвами болезни стали 529 203 гражданина США. По обоим показателем страна занимает первое место в мире.

Ранее NEWS.ru писал, что «российская дезинформация» о вакцинах от коронавируса получит отпор со стороны США. Такое обещание на слушаниях в конгрессе дал американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, «неправильная и неверная» информация о препаратах, которая публикуется в том числе и Россией, вызывает обеспокоенность.