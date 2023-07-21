Громкий провал Tesla лишил Илона Маска миллиардов долларов Forbes: Илон Маск потерял $18,4 млрд из-за неудачного квартального отчета Tesla

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский предприниматель Илон Маск всего за день обеднел на $18,4 млрд, сообщает Forbes. Причиной тому стало падение акций Tesla после публикации отчета за второй квартал 2023 года.

Результаты работы производителя электрокаров не оправдали ожиданий инвесторов. Прибыль Tesla опустилась до наименьших с 2021 года значений, а рентабельность сократилась до 18,1%. Как следствие, стоимость акций обвалилась примерно на 10%. К концу торговой сессии в четверг, 20 июля, одна акция стоила $262,90.

На сегодняшний день Маску принадлежит 13% акций компании Tesla. Их падение миллиардер объяснил цитатой Уоррена Баффета о том, что фондовый рынок — это «пьяный психопат», настроение которого нельзя предугадать.

Даже с такими потерями Илон Маск остается богатейшим человеком в мире. Его состояние на $3,6 млрд выше, чем у Бернара Арно, владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Француз обосновался на втором месте в рейтинге.

Ранее Маск подверг резкой критике решение США отправить на Украину кассетные боеприпасы. Американская администрация, напомнил он, всегда осуждала применение подобного типа снарядов. По словам миллиардера, своим решением Вашингтон продемонстрировал лицемерную натуру.