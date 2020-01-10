Американская корпорация The Boeing Company опубликовала внутреннюю переписку своих сотрудников, содержащую комментарии с резкой критикой по поводу разработки модели самолёта 737 MAX.
Один из работников в ходе обсуждения проблем с компьютерным управлением лайнера написал, что воздушное судно «было разработано клоунами, которые в свою очередь контролируются обезьянами», уточняет Reuters.
Ранее корпорация Boeing приняла решение с января 2020 года приостановить производство лайнеров 737 MAX, писал NEWS.ru. В настоящее время во всём мире действует запрет на эксплуатацию самолётов этого типа. Его причиной стали катастрофы 737 MAX в Индонезии и Эфиопии компаний Lion Air и Ethiopian Airlines. В результате крушений двух лайнеров погибли 346 человек.