https://static.news.ru/photo/e11518fe-3382-11ea-8a01-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Американская корпорация The Boeing Company опубликовала внутреннюю переписку своих сотрудников, содержащую комментарии с резкой критикой по поводу разработки модели самолёта 737 MAX.

Один из работников в ходе обсуждения проблем с компьютерным управлением лайнера написал, что воздушное судно «было разработано клоунами, которые в свою очередь контролируются обезьянами», уточняет Reuters.

'Designed by clowns': Boeing releases internal messages that disparage 737 MAX, regulators https://t.co/6K3B06w6iE pic.twitter.com/HW0RcXqzVy — Reuters (@Reuters) January 10, 2020

Ранее корпорация Boeing приняла решение с января 2020 года приостановить производство лайнеров 737 MAX, писал NEWS.ru. В настоящее время во всём мире действует запрет на эксплуатацию самолётов этого типа. Его причиной стали катастрофы 737 MAX в Индонезии и Эфиопии компаний Lion Air и Ethiopian Airlines. В результате крушений двух лайнеров погибли 346 человек.