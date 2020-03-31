https://static.news.ru/photo/24da07c2-7341-11ea-a766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские учёные дали прогноз о количестве умерших от коронавируса к августу в США при условии, что текущие меры социальной изоляции будут продлены на май.

Исследователи из Института контроля и наблюдения за здоровьем Университета Вашингтона в Сиэтле считают, что в августе число умерших в США достигнет 82 тысяч человек. Они прогнозируют, что пик эпидемии будет зарегистрирован в середине апреля, когда ежедневное количество смертей достигнет 2 тысяч человек.

Учёные считают, что к этому моменту для лечения больных потребуется 224 тысячи койко-мест, это на 61 тысячу больше, чем сейчас есть в США. Исследователи подчёркивают, что прогноз учитывает, что меры социальной изоляции будут сохранены ещё на месяц после прохождения пика эпидемии.

В основе исследования лежат данные по развитию пандемии в Китае, Италии и США, сообщает ТАСС.

Всего в США зарегистрировано 164 610 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 3170 человек, поправились 5945 человек. Население страны составляет 331 427 186 человек.

NEWS.ru писал, что главный инфекционист США заявил, что осенью в стране может пройти вторая вспышка COVID-19. По его словам, власти будут к ней готовы. Он считает, что вирус носит цикличный характер, легко передаётся между людьми, поэтому есть основания, что он придёт в США снова.