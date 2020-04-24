Коронавирус убил в США более 50 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/adabaf82-863e-11ea-a1b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Martínez/dpa/Global Look Press

Жертвами коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах стали более 50 тысяч человек. Такую статистику приводит университет Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

С начала вспышки заболевания в стране скончался 50 031 человек. Количество случаев заражения коронавирусом составляет 870 тысяч, выздоровели свыше 80 тысяч, уточняет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил провести в городе парад в честь врачей, которые борются с коронавирусом. Однако его идея встретила резкое неприятие у американцев. Инициативу градоначальника сочли абсурдной, учитывая сложившуюся на данный момент эпидемиологическую ситуацию. Так, ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер заявил, что проведение парада в Нью-Йорке — это «одна из самых глупых идей», о которых он когда-либо слышал.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.