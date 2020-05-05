Коронавирус убил в штате Нью-Йорк 230 человек за сутки

https://static.news.ru/photo/dfadc7e8-8ef1-11ea-8634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Pacific Press via ZUMA Wire/ТАСС

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в американском штате Нью-Йорк за сутки составило 230. Об этом сообщил губернатор региона Эндрю Куомо.

По его словам, 3 мая из-за COVID-19 умерли 226 человек, 2 мая — 280 человек, 1 мая — 299, 30 апреля — 289 человек. В худшие дни число погибших от вируса превышало 700 за сутки, уточняет РИА Новости.

Губернатор добавил, что общее число госпитализированных продолжает снижаться и составляет 9600, тогда как накануне их было 9647. Уровень госпитализированных за сутки, по данным на 4 мая, составил 659 человек, за предыдущие сутки сообщалось о более чем 700 новых госпитализаций. В худшие дни больницы штата Нью-Йорк принимали более 3 тысяч человек с коронавирусом за день.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа не исключает в ближайшие недели увеличения суточного количества летальных исходов из-за коронавируса в два раза. В ближайшие недели Штаты может ждать резкое увеличение числа смертей из-за инфекции. Суточное количество летальных исходов может возрасти в среднем с около 1750 в настоящее время до порядка 3 тысяч. Суточное количество случаев заражения может также вырасти с 25 тысяч на данный момент до приблизительно 200 тысяч, писал NEWS.ru.

С таким прогнозом не согласился американский лидер Дональд Трамп. По его словам, данные об удвоении в стране числа смертей из-за болезни, вызываемой коронавирусом, не учитывают меры, принимаемые властями для сдерживания распространения инфекции.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.