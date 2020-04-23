Коронавирус подтвердился у 840 моряков с американского авианосца

https://static.news.ru/photo/6815440c-85f7-11ea-8272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthew White/Planetpix/Global Look Press

Все члены экипажа авианосца Theodore Roosevelt Военно-морских сил США прошли тестирование на коронавирус, инфекция подтвердилась у 840 моряков.

Ещё 4098 военнослужащих не заразились COVID-19. Как отмечается, изначально анализы некоторых из моряков дали отрицательные результаты, при повторном тестировании коронавирус всё же был выявлен.

88 членов экипажа уже излечились от инфекции. Четверо моряков находятся в госпитале, их состояние не вызывает опасений у врачей. Авианосец покинули 4234 военнослужащих, они размещены на военной базе и в отелях острова Гуам, уточняет Pacific Daily News.

24 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у трёх членов команды авианосца Theodore Roosevelt, спустя несколько дней число заражённых моряков значительно возросло. Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что не видит смысла в эвакуации экипажа. Он подчеркнул, что Пентагон организовал «доставку большого числа необходимых запасов и медикаментов» на борт.

Капитан судна Бретт Крозье направил письмо с просьбой о помощи, потребовав создать условия для изоляции всего экипажа. Вскоре Крозье был освобождён от занимаемой должности. За его увольнением последовала отставка исполняющего обязанности главы ВМС США Томаса Модли. Один из заразившихся коронавирусом моряков умер от вызванных инфекцией осложнений, писал NEWS.ru.