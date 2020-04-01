Коронавирус может нанести серьёзный удар по американским вооружённым силам, полагают эксперты. Согласно прогнозу распространения COVID-19 в Соединённых Штатах, в наиболее опасных зонах вскоре может оказаться целый ряд военных баз. По данным на конец марта, коронавирусом заразились около тысячи американских военных, один из которых скончался.

Карту предполагаемого распространения COVID-19 по территории США выпустил аналитический центр Govini. Согласно ей, в «красных» зонах на юге и западе страны окажутся как минимум 15 военных баз. Это может существенно повлиять на боеспособность американских войск, которая и без того понесла ущерб из-за отмены учений в Европе и приостановки работы военных академий.

На этих базах размещены войска и оружие, которые имеют критическое значение в (потенциальных. — NEWS.ru) войнах с Россией и Китаем, подготовка к которым признана приоритетом Национальной оборонной стратегии — 2018, — комментирует доклад портал Defense One. — То же относится и к сборочным цепочкам самолётов и ракет, а также к береговым верфям и портам, которые перевозят оружие за границу.

По оценкам Govini, из пакета помощи американской экономике на $2 трлн как минимум $10 млрд необходимо выделить на борьбу с коронавирусом в армейских рядах.

Для того чтобы подорвать работу того или иного военного объекта, зачастую достаточно нескольких случаев заболевания COVID-19. Так, атомный авианосец «Теодор Рузвельт» был вынужден прервать миссию в Тихом океане из-за вспышки коронавируса на борту в конце марта. Кораблю было приказано возвратиться в порт на острове Гуам, когда число заболевших перевалило за 30. Проверке на вирус подлежал весь пятитысячный экипаж авианосца, и на это время он фактически был выведен из строя.

Пентагон 30 марта сообщил , что среди американских военнослужащих зафиксирована уже тысяча инфицированных коронавирусом. Из них 26 человек были госпитализированы и 34 выздоровели. Вместе с этим один военный, капитан сухопутных войск Дуглас Хикок, скончался. Он стал первой жертвой коронавируса среди военных США.

В ответ на растущую угрозу Пентагон выпустил заявление, в котором подчеркнул, что принял чрезвычайные меры, чтобы защитить военнослужащих, гражданский персонал и их семьи.

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Это включает в себя обязательную социальную изоляцию, приостановку некоторых видов деятельности и тренировок, тестирование и лечение членов нашего сообщества, — уточнили в военном ведомстве.

Министерство обороны также запретило сообщать, на каких именно базах был обнаружен COVID-19, а затем и вовсе приказало не раскрывать информацию о новых случаях заболевания. До того как это перестали делать, сообщалось, что в военных кругах процент роста заболеваемости существенно больше, чем в среднем по стране. Особенно остро эта проблема стоит в военно-морских силах, где в стеснённых условиях кораблей, находящихся в открытом море, практически невозможно обеспечить необходимые меры социальной изоляции.

Кроме того, около половины из 4 тысяч сотрудников Центрального командования Вооружённых сил США в настоящее время работают удалённо, и эта цифра может возрасти до 75% в ближайшие дни, что не может не сказаться на их способности реагировать на угрозы.

По данным The New York Times, военное ведомство всё ещё не нашло золотой середины между защитой своих рядов и поддержанием их боеспособности. На минувшей неделе Пентагон приказал остановить все тренировки и учения, но спустя несколько дней отменил это решение.

Командиры некоторых подразделений тем временем начинают брать инициативу в свои руки. Так, командующий войсками США в Южной Корее генерал Роберт Абрамс объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на своих базах, что даёт ему широкие полномочия по борьбе с распространением коронавируса. Его примеру последовали несколько других командиров внутри страны.