Коронавирус нашли у 173 членов экипажа американского авианосца

https://static.news.ru/photo/c4c68218-780c-11ea-a1aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthew White/Planetpix/Global Look Press

Коронавирусная инфекция подтверждена у 173 членов экипажа авианосца Theodore Roosevelt, капитан которого был снят с должности за письмо с просьбой о помощи из-за ситуации с заражёнными.

По состоянию на 6 апреля анализы сдал 61% военнослужащих, находившихся на борту судна. Около 2000 человек эвакуированы с авианосца на берег, рассказал CNN представитель Военно-морских сил США.

24 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у трёх членов команды авианосца Theodore Roosevelt, спустя несколько дней число заражённых моряков значительно возросло. Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что не видит смысла в эвакуации экипажа. Он подчеркнул, что Пентагон организовал «доставку большого числа необходимых запасов и медикаментов» на борт.

Капитан судна Бретт Крозье направил письмо с просьбой о помощи, потребовав создать условия для изоляции всего экипажа из 3200 человек. Вскоре Крозье был освобождён от занимаемой должности из-за «недальновидности». По данным источников газеты The New York Times, у него обнаружили коронавирус. Увольнение Крозье оправдал глава Пентагона Марк Эспер. Разместить здоровых моряков на своей территории согласились власти острова Гуам, писал NEWS.ru.