Вспышка коронавируса COVID-19 в США — не единственный вызов, с которым приходится сталкиваться Трампу. Проблемой для экономики Соединённых Штатов остаётся и ситуация на нефтяном рынке, сложившаяся после фактического выхода России из ОПЕК+. Американская администрация пытается минимизировать убытки для местных нефтедобывающих компаний, и от того, насколько успешно ей это удастся, зависит судьба главы государства, всерьёз претендующего на второй президентский срок.

Компания Whiting Petroleum Corporation, являющаяся одним из ведущих поставщиков сланцевой нефти, активно добываемой именно в США, 1 апреля заявила о том, что подала в суд заявление о банкротстве. Несмотря на шутки в сети, это не было первоапрельским розыгрышем: американские компании действительно ощутимо страдают от той ситуации, которая сложилась на нефтяном рынке после срыва сделки ОПЕК+.

По данным агентства Reuters, безубыточные цены на сланцевую нефть из США колеблются а районе от $39 до $48 за баррель. В то же время продукция части американских компаний уже упала в цене значительно ниже минимального порога. Так, например, нефть от West Texas Intermediate (WIT) в последние недели оценивается в среднем лишь в $25 за баррель. В общей сложности 22 независимые нефтедобывающие компании в США сократили свои расходы на текущий год на $20 млрд.

Аналитики задаются вопросом, сможет ли сланцевая индустрия Соединённых Штатов выстоять сразу перед двумя вызовами — сокращением производства в связи с эпидемией коронавируса и общим падением мировых цен на нефть. Тем временем одни из ключевых членов ОПЕК — Королевство Саудовская Аравия (КСА) и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) — готовятся заполонить европейские и азиатские рынки сырой нефтью. По данным агентства Bloomberg, КСА в своей добыче уже превысило отметку в 12 млн баррелей в сутки (по сравнению с 9,7 млн до срыва сделки ОПЕК+). Хотя многие эксперты и сомневаются в том, что королевство способно добывать такое количество сырья, Эр-Рияд уже начал использовать имевшуюся в запасе нефть и, очевидно, сможет за счёт этого несколько месяцев создавать иллюзию бесперебойных и масштабных поставок.

ОАЭ, в свою очередь, пообещали увеличить производство до 4 млн баррелей в сутки (против трёх млн до срыва ОПЕК+). Заявили о себе и другие игроки: Ирак ещё 31 марта заверил, что намерен и способен поставлять 4,8 млн бареллей нефти ежедневно.

Всё это ставит под угрозу нефтяную промышленность США. Дональд Трамп, долгое время отрицавший истинную угрозу коронавируса COVID-19, похоже, сумел обратить проблему эпидемии в свою пользу. Но если ему не удастся справиться с нефтяным кризисом, все остальные успехи нивелируются.

Трамп изначально позиционировал себя как защитник прав американских рабочих. Сейчас они стремительно теряют доходы как из-за вынужденного простоя в связи с эпидемией, так и из-за нефтяной конъюнктуры. До сих пор администрация Трампа не предпринимала каких-либо серьезных действий, чтобы заставить Эр-Рияд прекратить ценовую войну. Но 31 марта президент США заявил, что в случае необходимости готов присоединиться к возможным переговорам Саудовской Аравии и России. Кроме того, по данным The Wall Street Journal, американский лидер в ближайшее время встретится с представителями нефтяной промышленности страны, чтобы обсудить возможную финансовую помощь. Совещание с руководителями ведущих нефтедобывающих компаний, как отмечается, назначено на 3 апреля.

Ещё 30 марта Трамп провёл телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых оба лидера согласились, что «нынешние цены на нефть не в интересах обеих стран», сообщает портал Oil Price. Американский президент также на днях побеседовал с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, после чего заявил, что три лидера «соберутся вместе».

А 2 апреля, после очередной беседы с саудовским принцем, президент США заявил о том, что последний якобы провёл и телефонные переговоры с Путиным. Трамп также подчеркнул, что стороны якобы договорились о сокращении нефтедобычи до 10 млн баррелей в день.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!