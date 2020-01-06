https://static.news.ru/photo/e3e806f0-3291-11ea-a16e-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Палата представителей Конгресса США проведёт 9 января голосование по поводу ограничения военных полномочий Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщил ТАСС.

Сегодня, в соответствии с нашим долгом обеспечить безопасность наших граждан, Палата представителей продвигается вперед с резолюцией, ограничивающей военные действия президента против Ирана. Резолюция будет отправлена в процедурный комитет сегодня вечером, а завтра, 9 января, будет вынесена [на голосование] всей палаты, — процитировал ТАСС спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Она добавила, что конгрессмены опасаются обострения конфликта и обеспокоены неясностью стратегии в отношении ситуации в Иране. Нэнси Пелоси подчеркнула, что брифинг администрации, который прошёл 8 января, не снял волнения в Конгрессе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил на брифинге администрации о том, что Вашингтон готов к миру с Тегераном. Он также сообщил о введение новых санкций в отношении Ирана.