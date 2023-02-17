Конфликт на Украине раскрыл «ахиллесову пяту» США, пишет WP WP: конфликт на Украине показал необходимость модернизировать промышленный потенциал США

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Соединенным Штатам Америки необходимо как можно быстрее заняться модернизацией собственного промышленного потенциала, пишет Роджер Закхейм в материале для Washington Post. По его мнению, запасаться вооружением надо впрок.

Промышленный потенциал может стать ахиллесовой пятой Соединенных Штатов при реализации ими своей стратегии национальной обороны. Производство «точно в срок», при котором продукция изготавливается только для удовлетворения существующего, сиюминутного спроса, может иметь смысл для крупных магазинов и их поставщиков, — написал он.

Роджер Закхейм подчеркнул, что Белому дому важно нарастить расходы на оборону, чтобы выиграть конкуренцию у России и Китая. Рост финансирования необходим не только для выполнения существующих обязательств, это также обеспечит капитал, который потребуется на случай «военных непредвиденных обстоятельств».

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер ранее рассказал, что Вашингтон изучает возможность более широкого применения барражирующих боеприпасов и дронов-камикадзе в Индо-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что новый тип вооружения может быть использован против китайских военных кораблей в море близ Тайваня.

В течение нескольких месяцев имеющиеся у США запасы оружия могут иссякнуть, если Вашингтон продолжит поставки на Украину. Это станет серьёзной угрозой безопасности страны, сообщало агентство Bloomberg. Экс-замглавы Пентагона Элен Лорд отметила, что Америка передала Украине около четверти своих запасов зенитных ракетных комплексов Stinger.