Командование ВВС США отправило истребители на авиабазу близ границ России

Руководство ВВС США в рамках учений на случай войны с Россией несколько дней назад отправило истребители F-16 на на передовую авиабазу Эриксон, которая расположена на острове Шемья (Аляска) у границ с Россией. В годы холодной войны она активно эксплуатировалась и считалась идеальным местом для перехвата советских военных самолётов над Беринговым морем. Об этом сообщил эксперт Forbes Дэвид Экс.

Журналист отмечает, что минувшей весной на авиабазу Эриксон были переброшены американские многоцелевые истребители пятого поколения F-22. Остров Шемья площадью 15,5 кв. км находится всего в 322 километрах от российского побережья.

Никакой другой аэродром США, за исключением авианосца, не даёт возможность разворачивать самолёты так близко к России, — подчеркнул Экс.

По словам аналитика, полёт истребителей на остров Шемья несёт в себе определённые риски, так как это отдалённое, туманное и штормовое место.

В статье также отмечается, что с мая этого года командование американских ВВС проводит учения на Аляске. Задача манёвров — отработать посадку и взлёт на небольших аэродромах.

Эти учения были репетицией полномасштабной войны с Россией. ВВС ожидают, что в военное время русские атакуют крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами, — подчеркнул он.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 российских вооружённых сил вылетал на сопровождение стратегического бомбардировщика В-1 ВВС США над Японским морем. Американский самолёт не нарушил госграницу РФ.