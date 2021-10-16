МиГ-31 перехватил стратегический бомбардировщик ВВС США над Японским морем

Сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик Миг-31 российских вооружённых сил вылетал на сопровождение стратегического бомбардировщика В-1 ВВС США над Японским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Информацию передаёт «Интерфакс».

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США и сопроводил его над акваторией Японского моря, — заявили в центре.

В НЦУО добавили, что полёт российского самолёта выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Американский самолёт, в свою очередь, не нарушил госграницу РФ.

Российский МиГ относится к составу дежурных сил противовоздушной обороны Восточного военного округа.

В Японском море с 14 по 17 октября проводятся совместные морские учения Китая и России, направленные на укрепление безопасности двух стран. Российский флот представлен противолодочным кораблём «Адмирал Пантелеев», корветами «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», подлодкой «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром.

В пятницу Минобороны РФ заявило, что большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» предотвратил попытку эсминца Chafee пересечь госграницу РФ в Японском море, вытеснил его из российских территориальных вод.

В командовании Тихоокеанским флотом США заявили, что эсминец Chafee не нарушал международных правил. Там подчеркнули, что хотя Россия выпустила международное уведомление для лётчиков и мореплавателей (NOTAM/NOTMAR) о закрытии данного района для учений, на тот момент оно ещё не вступило в силу.