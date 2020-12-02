Клинтон и Буш заявили о готовности публично привиться от коронавируса

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Бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Билл Клинтон выразили готовность публично привиться от коронавируса, чтобы помочь людям справиться с сомнениями насчёт вакцинации.

По словам представителя 74-летнего Буша-младшего Фредди Форда, обратился к главному инфекционисту Энтони Фаучи и координатору Белого дома по борьбе с COVID-19 Деборе Биркс с просьбой рассказать, какую помощь в продвижении он может оказать.

Он хочет сделать всё возможное, чтобы помочь гражданам пройти вакцинацию, — подчеркнул Форд.

Представитель политика также отметил, что сначала вакцины должны быть признаны безопасными и предоставлены приоритетным группам населения, после чего Буш встанет в очередь за прививкой и «с радостью сделает это на камеру».

В свою очередь пресс-секретарь 74-летнего Билла Клинтона сообщил, что тот обязательно привьётся публично, чтобы «побудить всех американцев сделать то же самое», передаёт CNN.

Таким образом, Клинтон и Буш присоединились к ещё одному экс-президенту США Бараку Обаме, который заявил, что может показать процесс по ТВ или снять его на камеру, «чтобы люди знали, что я доверяю науке».

Как писал NEWS.ru, ранее директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд сообщил, что американские власти планируют одобрить три-четыре вакцины от COVID-19 до февраля 2021 года.