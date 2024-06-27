Кеннеди-младший одним словом охарактеризовал обстрел пляжа в Севастополе Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом и актом войны

Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Кеннеди-младший

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS терроризмом. Политик подчеркнул в социальной сети Х, что произошедшее является актом войны со стороны Соединенных Штатов против мирных россиян.

Слово, которое описывает это, — терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц, — написал он.

Ранее представители Российской детской клинической больницы сообщили, что дети, пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь и доставленные на лечение в Москву, находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой. По словам специалистов, четверым пациентам уже провели операции, в том числе малоинвазивные и микрохирургические.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что двухлетнюю девочку Елизавету Кирнос, погибшую в результате атаки украинских войск, похоронили на «Аллее славы» кладбища Кальфа. Он отметил, что весь город скорбит из-за произошедшей трагедии.

По информации российского Минобороны, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна подорвалась над пляжем на севере города. В военном ведомстве уточнили, что ответственность за гибель мирных жителей несут США.