«Катетером» Байдена на дебатах оказались чётки умершего сына

https://static.news.ru/photo/fd473df4-0424-11eb-ae10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Странный предмет в рукаве кандидата в президенты США Джо Байдена, который заметили зрители, оказался чётками его сына Бо, умершего в 2015 году, говорится в сообщении штаба политика.

На прошедших в Кливленде дебатах кандидатов в президенты США, как заметили зрители, из рукава у Байдена выглядывал странный предмет, похожий либо на венозный катетер, либо на устройство для подсказок. Американские избиратели затем начали активно муссировать эту тему в Сети, и штабу Байдена пришлось давать пояснения, сообщает РИА Новости.

Это чётки Бо, — сказал сотрудник штаба Байдена Эндрю Бейтс.

Отмечается, что Байден и ранее говорил об этих чётках своего умершего сына. В 2017 году в интервью телеканалу NBC он рассказал, что эти чётки купил другой его сын, Хантер, в подарок своему брату Бо. После смерти Бо Байдена политик не расстаётся с этим предметом в память о сыне.

Как сообщал NEWS.ru, после состоявшихся в ночь на 30 сентября дебатов Трампа и Байдена зрители по всему миру гадали, что за таинственный предмет в рукаве кандидата от демократов попал в кадр на крупном плане.

Сами дебаты заслужили в США и во всем мире неоднозначную оценку. Однако абсолютное большинство комментаторов, аналитиков и избирателей заявили, что долгожданный диспут кандидатов оказался настоящим балаганом. Трамп то и дело перебивал Байдена, а тот в отместку называл его «клоуном» и «щенком Путина», а также просил «заткнуться».