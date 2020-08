Кандидата в президенты США от либертарианцев укусила летучая мышь

Джоргенсен пояснила, что инцидент произошёл в начале её предвыборного тура и теперь она вынуждена прививаться от бешенства. Политик добавила , что во всех последующих мероприятиях она примет участие. О том, где на неё напала летучая мышь, Джоргенсен не сообщила.

I will not be able to attend the campaign rally tomorrow morning. I will be getting a rabies vaccine as a precaution after having been bitten by a bat near the start of this campaign tour! I have every intention of participating in the FLAME march and I will deliver remarks at...