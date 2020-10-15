Камала Харрис отменила предвыборные поездки по США из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/52a04480-0ef2-11eb-908c-fa163e074e61_660.jpg Камала Харрис Фото: Jack Gruber-USA TODAY via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис до конца недели прекратила предвыборные поездки по стране. В её штабе выявили коронавирусную инфекцию.

По данным СМИ, заразились два члена штаба.

NEWS.ru писал, что после того как президент США Дональд Трамп заразился COVID-19, Харрис сдала тест на коронавирус. Он оказался отрицательным.

Ранее во время телевизионных дебатов с вице-президентом США Майком Пенсом кандидат в вице-президенты США заявила, что Трамп верит российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем своим спецслужбам. По её словам, в США Москву много раз обвиняли в связях с организацией «Талибан» (запрещена в РФ), но Трамп в беседах с Путиным никогда не поднимал эту тему.