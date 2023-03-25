IT-эксперт объяснил, почему Кремниевая долина появилась именно в США Разработчик Kremlin.ru: Кремниевая долина появилась в США из-за кадров со всего мира и денег

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Вид с воздуха на Apple Park

Кремниевая долина появилась именно в США из-за их умения притягивать кадры в страну со всего мира, рассказал NEWS.ru главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, в Штатах была возможность для инвестирования в IT-инновации.

IT-инновации — очень рискованные вложения. В большинстве случаев — деньги на ветер, стартапы не взлетают по разным причинам. Но была возможность заливать все это деньгами. США всегда, кроме этого, славились способностью притягивать кадры в страну со всего мира, — рассказал Геллер.

Банк Кремниевой долины, занимавший 16-е место по величине активов в США, объявили банкротом 10 марта. SVB, который кредитовал технологические стартапы, стал крупнейшим разорившимся банком в США за 15 лет.

Министр финансов США Джанет Йеллен 12 марта заявила, что американские власти не будут спасать SVB. Глава казначейства отметила, что правительство США не намерено помогать инвесторам и владельцам организации так же, как во время финансового кризиса 2008 года.

Позднее Минфин, ФРС и Федеральная корпорация по страхованию вкладов США сообщили, что все вкладчики SVB получат доступ к своим средствам с 13 марта.