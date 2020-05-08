Историк: американцы забыли о роли СССР в разгроме нацистов

https://static.news.ru/photo/e9eccc5e-21dc-11ea-8828-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

Профессор Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что большинство американцев, а не только президент Дональд Трамп, забыли о роли Советского Союза в разгроме нацистов.

Печально не то, что Трамп связывает победу во Второй мировой войне в Европе с действиями одних только США и Великобритании, а то, что большинство американцев согласились бы с ним, — отметил Кузник в комментарии ТАСС.

Профессор добавил, что проводил опросы о войне среди студентов и выяснил, что молодые американцы и близко не представляют военные потери, думая, что Вторая мировая война унесла жизни всего 100 тысяч советских граждан, а не 27 миллионов жителей Союза.

Как писал NEWS.ru, 8 мая администрация президента США опубликовала поздравительное видео, в котором Дональд Трамп напомнил о победе союзников, упомянув лишь США и Британию. Пресс-служба Белого дома продублировала поздравление без упоминания Советского Союза.