Историк: американцы забыли о роли СССР в разгроме нацистов

Профессор Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что большинство американцев, а не только президент Дональд Трамп, забыли о роли Советского Союза в разгроме нацистов.
Печально не то, что Трамп связывает победу во Второй мировой войне в Европе с действиями одних только США и Великобритании, а то, что большинство американцев согласились бы с ним, — отметил Кузник в комментарии ТАСС.
Профессор добавил, что проводил опросы о войне среди студентов и выяснил, что молодые американцы и близко не представляют военные потери, думая, что Вторая мировая война унесла жизни всего 100 тысяч советских граждан, а не 27 миллионов жителей Союза.
Как писал NEWS.ru, 8 мая администрация президента США опубликовала поздравительное видео, в котором Дональд Трамп напомнил о победе союзников, упомянув лишь США и Британию. Пресс-служба Белого дома продублировала поздравление без упоминания Советского Союза.
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