12 декабря на калифорнийской авиабазе Ванденберг прошли испытания того, что было названо «прототипом баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации». Согласно пресс-релизу Пентагона, дальность полёта превысила 500 км. Точное преодолённое расстояние названо не было, но судя по закрытой для мореплавания зоне испытаний (пуск производился с побережья в направлении океана), это не более 780–1100 км. Таким образом, американские военные и инженеры выполнили свою, вероятно, главную цель — отчитались о прогрессе в создании «пост-ДРСМД» ракет. После выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — официально «в ответ на российские нарушения — необходимо было показать общественности, что сделано это было не зря и сложившееся отставание в этих классах ракетных вооружений от России и Китая стремительно навёрстывается.

Поставленная руководством политическая задача провести подобную демонстрацию была особенно заметна в августе, когда спустя две с половиной недели после окончания действия ДРСМД (после объявления о выходе в начале февраля, согласно его положениям, он действовал ещё полгода) были проведены испытания «мобильного наземного комплекса с крылатой ракетой средней дальности». Судя по опубликованному фото, «мобильный комплекс» представлял собой взгромождённый на коммерческий прицеп стандартный модуль корабельной пусковой установки Mk.41. Считать складываемую восьмиметровую конструкцию мобильной можно только условно — учитывая высокий центр тяжести, её страшно возить даже по шоссе.

Впрочем, отчёты американцев о «навёрстывании отставания» тогда с лихвой обошли по абсурдности заявления отечественных спикеров, которые упирали на то, что испытания в столь краткий срок — демонстрация того, что «США давно готовились к выходу из Договора». Готовились — спору нет, но то, что показали в августе, это скорее было демонстрацией двухнедельной работы с привлечением сварочного аппарата. Пуск даже произвели с полигона ВМС специалисты флота — собственно, у них, очевидно, и позаимствовали пусковую установку (положения ДРСМД допускали использование стационарных наземных стендов для удобства испытаний морских ракет) и обычный морской Tomahawk, которому всё равно, откуда взлетать. Но это не значит, что в США не ведётся разработка полноценного мобильного комплекса с крылатыми ракетами. Однозначно ведётся, причём на бумаге она была начата ещё два года назад с открытым привлечением финансирования, но, очевидно, пока далека от стадии реализации.

Можно ли так же посмеяться над нынешними испытаниями? Нет. Ну или почти нет. Несмотря на съёмку с довольно большого расстояния, можно уверенно сказать, что эту ракету ранее не демонстрировали. Её головная часть по форме напоминает маневрирующую головную часть Pershing II и концепт головной части перспективной БРСД (баллистической ракеты средней дальности) армии США. Весьма вероятно, что целью этих испытаний была отработка функционирования головной части, а не ракеты в целом. На это указывают достаточно большие габариты показанной ракеты: их сложно оценить точно, но они вряд ли позволят перевозить в будущем по две штуки в контейнерах на типовом шасси M870, которое ранее было показано как основа для ПУ перспективного ракетного комплекса.

Проект комплекса наземного базирования с БРСД www.army.mil

По поводу ускорителя первой ступени ракеты в экспертной среде ведутся дискуссии, но один из вероятных вариантов — Castor IV. Использование узлов ракет-мишеней (РМ) добавляет остроты многолетним претензиям МИД России в адрес США: наши дипломаты неоднократно указывали, что эксплуатируя РМ, американцы сохраняют компетенции в области разработки БРСД.

Конечно, нынешний пуск отчасти тоже был демонстрацией: накануне в Палате представителей наконец-то состоялось голосование по оборонному бюджету, а в пресс-релизе по поводу испытаний отдельно упоминалось, что «благодаря плодотворной работе совместной команды правительства и индустрии удалось провести пуск всего через девять месяцев после начала работ, а не через два года, как обычно».

Иронично, что в текущем варианте бюджета на 2020 финансовый год присутствует запрет на закупку ракет, нарушавших ДРСМД. Но вопрос в том, что до их серийного производства далеко, а разработка БРСД в документе не запрещена. Реверансом в сторону демократов является и упоминание о «неядерной конфигурации» ракеты. Официально американцы и крылатую, и баллистическую ракеты средней дальности разрабатывают только в неядерных вариантах — уж очень много противников финансирования ядерного оружия есть в Конгрессе.

В общем, в отличие от августовской комедии нынешний пуск, судя по всему, имел практические цели и является реальным шагом в разработке баллистической ракеты средней дальности, которую американские военные хотели бы получить в опытную эксплуатацию уже в 2023 году. Российский ответ на американские тесты этого года мы, вероятно, увидим уже в наступающем 2020-м.