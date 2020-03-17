Эксперт по инфекционным заболеваниям назвал неверным утверждение, что летом вирус станет распространяться больше из-за укусов комаров.
Эта инфекция распространяется воздушно-капельным путём, не через кровь. Комары не повысят распространение, — написал Юнус в Twitter.
В России медицинские организации имеют в своём распоряжении двухнедельный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной гигиены. Об этом в ходе заседании Координационного совета по противодействию коронавирусу сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова, писал NEWS.ru.
На сегодняшний день число заболевших COVID-19 в мире перевалило за 182 тысячи человек. От инфекции умерли 7,1 тысячи пациентов, выздороветь удалось 78 тысячам. В Российской Федерации зафиксировано 93 заболевших, из них 53 — в Москве.