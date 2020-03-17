https://static.news.ru/photo/7f70a9e8-6829-11ea-b920-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Сотрудник университета Мэриленда, инфектолог Фахим Юнус заявил, что вокруг COVID-19 распространяется большое количество мифов. Специалист поспешил развеять некоторые из этих заблуждений.

Юнус напомнил, что пандемия коронавируса глобальна, она не исчезнет в летние месяцы. Кроме того, в Южном полушарии скоро наступит зима.

Myth #2: In summer, the virus will spread more due to mosquito bites.



Wrong. This infection is spread via respiratory droplets, not blood. Mosquitos donât increase spread. — Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) March 17, 2020

Эксперт по инфекционным заболеваниям назвал неверным утверждение, что летом вирус станет распространяться больше из-за укусов комаров.

Эта инфекция распространяется воздушно-капельным путём, не через кровь. Комары не повысят распространение, — написал Юнус в Twitter.

В России медицинские организации имеют в своём распоряжении двухнедельный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной гигиены. Об этом в ходе заседании Координационного совета по противодействию коронавирусу сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова, писал NEWS.ru.

На сегодняшний день число заболевших COVID-19 в мире перевалило за 182 тысячи человек. От инфекции умерли 7,1 тысячи пациентов, выздороветь удалось 78 тысячам. В Российской Федерации зафиксировано 93 заболевших, из них 53 — в Москве.