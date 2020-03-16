https://static.news.ru/photo/374cd1ac-678c-11ea-92a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Во всех регионах России медицинские организации имеют в своём распоряжении двухнедельный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной гигиены. Данные сведения 16 марта на заседании Координационного совета по противодействию коронавирусу огласила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Также она сообщила о доведённых до сведения медиков рекомендациях и алгоритмах, необходимых для использования при лечении и диагностике COVID-19.

Во всех организациях сегодня создан двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. До каждой из них доведены рекомендации и алгоритмы действия диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, — цитирует Голикову ТАСС.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 173 тысячи человек. От инфекции умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 93 человека (90 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что московское правительство предпринимает обоснованные меры по противодействию коронавирусу, регионам необходимо учесть опыт столицы в работе по указанному направлению.