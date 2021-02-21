Инфекционист: масочный режим в США вряд ли отменят в 2022 году

https://static.news.ru/photo/3736c328-7454-11eb-8620-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Базовые эпидемиологические нормы, такие как соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок, вероятно, будут оставаться в силе для жителей США и в этом, и в следующем году, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

В то же время он считает, что вакцинация населения позволит снять большую часть остальных ограничений значительно раньше, сообщает Reuters.

Фаучи также назвал ужасной ситуацию в стране, в то время как количество жертв от коронавируса в США с начала пандемии приблизилось к отметке в 500 тысяч человек. Он отметил, что США столкнулись с самой смертоносной болезнью за последние более чем 100 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что зарубежные учёные изучают, как организм переболевшего коронавирусом человека реагирует на вакцину от COVID-19, и полученные ими результаты позволяют предположить, что те, кто уже успел вылечиться от инфекции, могут ограничиться только одной прививкой от коронавируса.

Пока полученные специалистами данные не имеют однозначного подтверждения, однако в нескольких научных центрах уже ведутся исследования с целью окончательно подтвердить или опровергнуть эту теорию. Первые предварительные результаты дают надежду на то, что гипотеза окажется рабочей.