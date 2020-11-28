Главный инфекционист США призвал закрывать не школы, а бары

https://static.news.ru/photo/ff2409dc-3254-11eb-b776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для того чтобы остановить распространение коронавируса в Соединённых Штатах, нужно закрывать не школы, а бары и рестораны. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Закройте бары, но не школы, — сказал Фаучи в интервью ABC.

По мнению специалиста, лучший способ сохранить безопасность для детей в школе — это держать уровень распространения COVID в обществе на низком уровне. Наибольшую опасность в этом случае несут рестораны. В заведениях общественного питания людям приходится снимать маски, чтобы поесть. Из-за этого данные помещения являются настоящими очагами инфекции.

Фаучи ещё раз призвал американцев не игнорировать требования безопасности, сохранять дистанцию, носить маски и избегать массовых собраний.

К 29 ноября 2020 года число зарегистрированных случаев заражения достигло 62 094 127, число жертв заболевания — 1 449 709. При этом в США подтверждено 13 233 022 случая заражения, зарегистрировано 266 009 смертей, писал NEWS.ru.