Илон Маск удалил в Twitter функцию поддержки людей Reuters: Маск удалил в Twitter функцию, которая помогала предотвращать самоубийства

Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владелец Twitter Илон Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, которая продвигает горячие линии по предотвращению самоубийств, передает Reuters. Речь идет о функции #ThereIsHelp, которая при определенных поисковых запросах выводила в верхнюю часть экрана контакты организаций поддержки.

Корпорация Twitter в последние несколько дней удалила функцию, которая продвигала горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих определенный контент. Это распоряжение было сделано новым владельцем Илоном Маском, — заявил источник агентства.

По словам источника, с сообщениями #ThereIsHelp сталкивались миллионы людей.

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск допустил замену лайков в соцсети на реакции. Он написал в своем аккаунте, что твиты читают в 100 раз чаще, чем лайкают. В связи с этим один из пользователей Twitter предложил ему заменить стандартные лайки на набор реакций.

Ранее владелец Twitter Илон Маск сообщил об увольнении заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера в связи с его возможной причастностью к скандалу с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера. Имя юриста упоминается в расследовании истории вместе с публикацией его переписки в контексте обсуждения данного инцидента.